В Нижнем Тагиле помогающих пенсионерам волонтеров обеспечивают горячим питанием
Сегодня, 17:04ОбществоФото: скриншот с видеосюжета ТК «Телекон»
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В Нижнем Тагиле для волонтеров, которые помогают пожилым людям в условиях режима изоляции из-за коронавируса, организовано горячее питание, сообщает телекомпания «Телекон».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Столовая для добровольных помощников находится в центре социального обслуживания Ленинского района. Перед приемом пищи волонтеры надевают бахилы, обрабатывают руки антисептиком и измеряют температуру.
Как рассказала заместитель начальника управления социальной политики Ольга Климцева, контракт на поставку обедов заключен с комбинатом общественного питания. Вся еда в столовую доставляется в упакованных контейнерах.
На обед в центр приходят около 30 волонтеров. В меню входит мясное блюдо с гарниром, салат, выпечка и холодный напиток.
По словам самих волонтеров, в день на горячую линию поступают десятки звонков от пенсионеров и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, поэтому поддержка горда в виде организации питания очень важна.
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