В Нижнем Тагиле помогающих пенсионерам волонтеров обеспечивают горячим питанием

Столовая для добровольных помощников находится в центре социального обслуживания Ленинского района. Перед приемом пищи волонтеры надевают бахилы, обрабатывают руки антисептиком и измеряют температуру.

Как рассказала заместитель начальника управления социальной политики Ольга Климцева, контракт на поставку обедов заключен с комбинатом общественного питания. Вся еда в столовую доставляется в упакованных контейнерах.

На обед в центр приходят около 30 волонтеров. В меню входит мясное блюдо с гарниром, салат, выпечка и холодный напиток.