В Нижнем Тагиле проверено 797 объектов торговли, чья деятельность попала под запрет
Сегодня, 17:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле в период с 31 апреля по 9 апреля проверено 797 предприятий потребительского рынка, чья деятельность попадает под запрет из-за введения ограничений для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Всем объектам торговли, которые нарушили ограничения, выданы соответствующие предписания, в том числе и о приостановке деятельности.
Также, по словам начальника отдела развития предпринимательства Евгении Банниковой, с 25 марта, согласно письму Министерства промышленности и торговли РФ, в Нижнем Тагиле ведется мониторинг цен на товары первой необходимости. На сегодняшний день критичного роста цен не наблюдается.
Карта распространения коронавируса в России
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