В нижнетагильском индустриальном парке за 2,7 млн рублей пройдут инженерные изыскания
Сегодня, 16:29ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле в индустриальном парке «Восточный» проведут инженерные изыскания для строительства очистных сооружений, водоотвода и автомобильной дороги. Начальная цена контракта — 2,7 миллионов рублей. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить комплексные инженерные изыскания для разработки проектной документации и получения положительного заключения госэкспертизы. Компания должна провести топографическую съемку, изучить геологические условия площадки, выполнить экологические изыскания (оценка загрязнения почвы, воды и атмосферного воздуха).
Данная площадка подготавливается для строительства канализационной насосной станции, очистных сооружений для поверхностных стоков, подземной сети водоснабжения и автомобильной дороги протяженностью 280 метров.
Срок выполнения инженерных изысканий — 24 рабочих дня с момента заключения контракта.
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