В пятницу в Нижнем Тагиле улучшился индекс самоизоляции

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Согласно данным индекса самоизоляции «Яндекса», большинство жителей Нижнего Тагила соблюдают особый режим и стараются меньше бывать на улице.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
По данным за 9 апреля индекс самоизоляции тагильчан составлял 3,2 балла, что хуже показателя прошлой недели. Тогда среднее значение составляло 3,5 балла. Чем выше показатель, тем хуже горожане соблюдают режим самоизоляции.
Сегодня, по данным на 10 часов утра, индекс составляет 3,7 балла.
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При составлении индекса самоизоляции «Яндекс» сравнивает уровень активности в городе на данный момент с днем до эпидемии коронавируса. Отмечается, что показатели дают лишь приблизительную картину о количестве людей, вышедших на улицы города.
Карта распространения коронавируса в России
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