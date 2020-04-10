В Свердловской области из-за коронавируса изменены правила сдачи экзамена на права
Сегодня, 22:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области ГИБДД изменила правила сдачи на водительские права в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал Евгений Куйвашев на странице в Instagram.
ГИБДД максимально сократила количество и численный состав учебных групп, сдающих экзамены. Также губернатор написал о том, что к экзаменам не допустят тех, у кого будут присутствовать симптомы ОРВИ. Экзамены и получение водительских удостоверений будут проходить по предварительной записи, которую можно осуществить чрез портал Госуслуг.
Сегодня губернатор разрешил ослабить режим изоляции в ряде свердловских городов, работать смогут парикмахерские, промпредприятия, рынки и детские сады.
Карта распространения коронавируса в России
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