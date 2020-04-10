В Свердловской области из-за коронавируса изменены правила сдачи экзамена на права

ГИБДД максимально сократила количество и численный состав учебных групп, сдающих экзамены. Также губернатор написал о том, что к экзаменам не допустят тех, у кого будут присутствовать симптомы ОРВИ. Экзамены и получение водительских удостоверений будут проходить по предварительной записи, которую можно осуществить чрез портал Госуслуг.