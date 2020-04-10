В Свердловской области школьникам из категории льготных семей оплатят питание

Размер компенсации будет совпадать с суммой, затрачиваемой на питание детей в школах. Право на получение компенсации имеют дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, школьники из многодетных семей и семей с доходом меньше прожиточного минимума по региону.

Выплата будет осуществляться по заявлению родителей, ее можно оформить, отправив заявление в образовательную организацию по электронной почте, обозначив расчетные счета, куда могут быть перечислены финансовые средства,рассказал министр образования Юрий Биктуганов.

Напомним, 6 апреля у школьников закончились каникулы, и они занимаются дома через образовательные платформы.

По последним данным в Свердловской области подтверждено 59 случаев коронавируса, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вчера рассказал, что среди заболевших есть четверо детей.