Взаимопомощь во время пандемии

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Волонтерский центр "Сила Урала" совместно с онлайн-сервисом дистанционных юридических услуг #всёпочестному оказывает бесплатную волонтерскую помощь гражданам соблюдающим режим самоизоляции.
В рамках акции добровольцы осуществляют доставку продуктов и медикаментов для людей старшего поколения.
Вы можете дистанционно обратиться за получением помощи или бесплатных юридических услуг по актуальным вопросам связанным с оплатой времени нахождения в самоизоляции, составлением заявлений об отсрочке обязательных платежей, установлением факта трудовых отношений (для работающих "неофициально") и получением денежных компенсаций.
Работает горячая линия психологической помощи.
Тел. 8 (3435) 47-83-48
Электронная почта: stopcovid-nt@mail.ru
Сайт: vsepochestnomu.ru
Размещено в рамках акции поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии #бизнесвместе
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