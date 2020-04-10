Взаимопомощь во время пандемии

Вы можете дистанционно обратиться за получением помощи или бесплатных юридических услуг по актуальным вопросам связанным с оплатой времени нахождения в самоизоляции, составлением заявлений об отсрочке обязательных платежей, установлением факта трудовых отношений (для работающих "неофициально") и получением денежных компенсаций.