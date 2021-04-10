Названа дата суда над устроившим смертельное ДТП у Красногвардейца тагильчанином

16 апреля в 12.00 пройдет первое заседание по нашему делу в Тагилстровском районном суде Нижнего Тагила. Слушания открытые, будем обязательно присутствовать я и мой брат, рассказал редакции TagilCity.ru сын погибшей в аварии женщины Александр.
Потерпевшими по делу признаны сын погибшей тагильчанки и его тётя, которой был причинен тяжкий вред здоровью. Водителю предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264.1 УКРФ), а также нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264). Ему грозит до 12 лет лишения свободы, именно такого наказания намерен добиваться сын погибшей Александр.
Напомним, ДТП произошло 3 октября 2020 года на перекрестке улиц Пархоменко и Победы возле кинотеатра Красногвардеец. Пьяный 21-летний водитель ВАЗ–21093 выехал на красный свет и столкнулся с двумя автомобилями. Затем автомобиль снес металлическое ограждение и наехал на трех пешеходов на тротуаре. В ДТП пострадали шесть человек, одна из женщин-пешеходов от полученных травм скончалась в больнице.