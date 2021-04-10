Названа дата суда над устроившим смертельное ДТП у Красногвардейца тагильчанином

Напомним, ДТП произошло 3 октября 2020 года на перекрестке улиц Пархоменко и Победы возле кинотеатра Красногвардеец. Пьяный 21-летний водитель ВАЗ–21093 выехал на красный свет и столкнулся с двумя автомобилями. Затем автомобиль снес металлическое ограждение и наехал на трех пешеходов на тротуаре. В ДТП пострадали шесть человек, одна из женщин-пешеходов от полученных травм скончалась в больнице.