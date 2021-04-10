Отличия реновации от комплексного развития территорий объяснили уральские власти

По словам чиновников, реновация предполагает снос многоэтажных зданий лишь в Москве, а КРТ направлено на расселение малоэтажного ветхого жилья.
На сегодняшний день закон о реновации работает исключительно на территории российской столицы, отметил директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин. Также в законе говорится, что реновация не касается аварийного жилья, между тем КРТ предполагает расселение именно аварийного жилья.
В Свердловской области реновации не было, нет и не будет, мы приступаем к реализации проекта комплексного развития территорий,отметил Воронин.
По словам главы регионального минстроя Михаила Волкова, закон о комплексном развитии территорий сможет помочь региону в решении задачи по расселению аварийного и устаревшего жилья. При этом не обязательно предполагается строительство нового жилья на территории снесенных объектов. Могут быть возведены школы и больницы.
Планируется, что города начнут работать с законом о комплексном развитии территорий в августе.
Напомним, власти муниципалитетов Свердловской области смогут сами выбирать дома для реновации.