Отличия реновации от комплексного развития территорий объяснили уральские власти

Разницу между программой реновации и комплексным развитием территорий объяснили в правительстве Свердловской области. КРТ планируется осуществить в регионе, также в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информполитики региона.

По словам чиновников, реновация предполагает снос многоэтажных зданий лишь в Москве, а КРТ направлено на расселение малоэтажного ветхого жилья. На сегодняшний день закон о реновации работает исключительно на территории российской столицы, отметил директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин. Также в законе говорится, что реновация не касается аварийного жилья, между тем КРТ предполагает расселение именно аварийного жилья. В Свердловской области реновации не было, нет и не будет, мы приступаем к реализации проекта комплексного развития территорий,отметил Воронин. По словам главы регионального минстроя Михаила Волкова, закон о комплексном развитии территорий сможет помочь региону в решении задачи по расселению аварийного и устаревшего жилья. При этом не обязательно предполагается строительство нового жилья на территории снесенных объектов. Могут быть возведены школы и больницы. Планируется, что города начнут работать с законом о комплексном развитии территорий в августе. Напомним, власти муниципалитетов Свердловской области смогут сами выбирать дома для реновации. Власти муниципалитетов Свердловской области смогут сами выбирать дома для реновации

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