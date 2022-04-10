«Сема рыдал»: тагильская опека перед выпускным перевела в другой садик сына Максимова

Младшего Сему перевели в другой садик, а он с яслей туда проходил. Ни слезы ребенка, ни просьбы заведующего с воспитателями — ничего не помогло. А у Семы выпускная группа. Ребенку и так не сладко, в центре конкретно издеваются и уничтожают его психику, рассказала журналисту редакции TagilCity.ru тагильчанка, знакомая с ситуацией.
По ее словам, против были и директор бывшего детского сада, и родители, но администрация «Золотой осени» настояла на своем, аргументируя это тем, что возить Семена в садик далеко.
Эту информацию подтвердила журналисту редакции директор комплексного центра социального обслуживания населения «Золотая осень» Нижнего Тагила Антонина Горбунова.
Перевод связан с тем, что нам удобнее возить его в садик, который находится ближе к учреждению. Предстоящий выпускной не имеет никакого значения, пояснила собеседница.
Директор отметила, что родственники могут видеться с мальчиками по разрешению отца, а также забирать детей домой.
На сегодняшний день дело о лишении родительских прав Сергея Максимова находится в суде. Документы мы подавали вместе с управлением соцполитики, рассказала Антонина Горбунова.
Информацию о дате рассмотрения дела Сергея Максимова редакции TagilCity.ru получить не удалось, сайт Дзержинского районного суда работает со сбоями.
Напомним, редакция TagilCity.ru уже год следит за развитием ситуации с многодетным отцом-одиночкой из Нижнего Тагила, который остался воспитывать троих сыновей после смерти жены. Журналисты побывали в квартире в захламленной и грязной квартире на улице Орджоникидзе, 23.
Мальчиков изъяли органы опеки, но потом вернули отцу. Второй раз детей забрали после того, как из квартиры увезли в неадекватном состоянии Сергея и его знакомого для прохождения медосвидетельствования.
Семья принимала участие в программе «Мужское/женское» на Первом канале. Там тагильчанину был проведен тест на наркотики, который показал положительный результат.