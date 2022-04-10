«Сема рыдал»: тагильская опека перед выпускным перевела в другой садик сына Максимова

«Сема рыдал»: тагильская опека перед выпускным перевела в другой садик сына Максимова
«Сема рыдал»: тагильская опека перед выпускным перевела в другой садик сына Максимова
Сегодня, 12:02ОбществоФото: 1MI
Сотрудники тагильского центра «Золотая осень», в котором временно содержатся трое детей отца-одиночки Сергея Максимова, за два месяца до выпускного перевели младшего сына в другой детский сад. Не помогли ни уговоры заведующей, ни слезы Семена.

Младшего Сему перевели в другой садик, а он с яслей туда проходил. Ни слезы ребенка, ни просьбы заведующего с воспитателями — ничего не помогло. А у Семы выпускная группа. Ребенку и так не сладко, в центре конкретно издеваются и уничтожают его психику, рассказала журналисту редакции TagilCity.ru тагильчанка, знакомая с ситуацией.

По ее словам, против были и директор бывшего детского сада, и родители, но администрация «Золотой осени» настояла на своем, аргументируя это тем, что возить Семена в садик далеко.

Эту информацию подтвердила журналисту редакции директор комплексного центра социального обслуживания населения «Золотая осень» Нижнего Тагила Антонина Горбунова.

Перевод связан с тем, что нам удобнее возить его в садик, который находится ближе к учреждению. Предстоящий выпускной не имеет никакого значения, пояснила собеседница.

Директор отметила, что родственники могут видеться с мальчиками по разрешению отца, а также забирать детей домой.

На сегодняшний день дело о лишении родительских прав Сергея Максимова находится в суде. Документы мы подавали вместе с управлением соцполитики, рассказала Антонина Горбунова.

Информацию о дате рассмотрения дела Сергея Максимова редакции TagilCity.ru получить не удалось, сайт Дзержинского районного суда работает со сбоями.

Напомним, редакция TagilCity.ru уже год следит за развитием ситуации с многодетным отцом-одиночкой из Нижнего Тагила, который остался воспитывать троих сыновей после смерти жены. Журналисты побывали в квартире в захламленной и грязной квартире на улице Орджоникидзе, 23.

Мальчиков изъяли органы опеки, но потом вернули отцу. Второй раз детей забрали после того, как из квартиры увезли в неадекватном состоянии Сергея и его знакомого для прохождения медосвидетельствования.

Семья принимала участие в программе «Мужское/женское» на Первом канале. Там тагильчанину был проведен тест на наркотики, который показал положительный результат.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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