«Сема рыдал»: тагильская опека перед выпускным перевела в другой садик сына Максимова

Младшего Сему перевели в другой садик, а он с яслей туда проходил. Ни слезы ребенка, ни просьбы заведующего с воспитателями — ничего не помогло. А у Семы выпускная группа. Ребенку и так не сладко, в центре конкретно издеваются и уничтожают его психику, рассказала журналисту редакции TagilCity.ru тагильчанка, знакомая с ситуацией.