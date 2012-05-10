Барак Обама заявил о поддержке однополых браков в США
10 мая 2012, 11:26ОбществоЕвгения
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Барак Обама стал первым действующим президентом США, который публично заявил о поддержке однополых браков, сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC в четверг.
По мнению Обамы, следует легализовать заключение однополых браков. Как подчеркнул президент в интервью одному из телеканалов, этот вопрос должен решаться на уровне штатов.
Его возможный соперник на президентских выборах от республиканцев Митт Ромни заявил ранее, что остается противником подобных союзов между людьми одного пола.
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