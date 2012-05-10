Доменный цех ЕВРАЗ НТМК пополнился уникальным оборудованием, не имеющим аналогов в России
На ОАО «ЕВРАЗ НТМК» поступило уникальное для России оборудование - четыре новых фурмовыталкивателя, которые предназначены для замены воздушных приборов на доменных печах во время планово-предупредительных ремонтов.
Фурмовыталкиватели изготовлены специально для металлургического комбината Нижнего Тагила фирмой «NICHYU» (Япония) и компанией «Woodings Industrial Corporation» (США). Новые агрегаты представляют собой высокоманевренные электропогрузчики, оснащенные специальными гидравлическим и электронным оборудованием. Их применение позволит максимально автоматизировать процесс замены воздушных приборов и существенно снизить время ремонтных работ, благодаря чему увеличится производительность труда в доменном цехе.
Доменный цех ЕВРАЗ НТМК является одним из самых современных в России. Действующие на комбинате комплексы доменных печей не имеют аналогов в российской металлургии. Ежегодная суммарная производительность домен - порядка 4,5 миллиона тонн ванадиевого чугуна.