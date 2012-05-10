Доменный цех ЕВРАЗ НТМК пополнился уникальным оборудованием, не имеющим аналогов в России

Фурмовыталкиватели изготовлены специально для металлургического комбината Нижнего Тагила фирмой «NICHYU» (Япония) и компанией «Woodings Industrial Corporation» (США). Новые агрегаты представляют собой высокоманевренные электропогрузчики, оснащенные специальными гидравлическим и электронным оборудованием. Их применение позволит максимально автоматизировать процесс замены воздушных приборов и существенно снизить время ремонтных работ, благодаря чему увеличится производительность труда в доменном цехе.