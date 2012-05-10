Как найти работу без опыта?

Вначале вам следует умерить все ваши амбиции, кроме тех, которые касаются карьерного роста. Все дело в том, что зачастую выпускники вузов не могут понять, почему они, молодые специалисты с высшим образованием, будут получать низкую зарплату. Помните, что самые высокие позиции в карьерном росте можно достигнуть с любой, даже мелкой должности. А в первое время на большую зарплату и продвижение по службе можно и не рассчитывать. Искать работу можно на любом хорошем портале, например, жителям Самары подойдет http://samara.job.ru/.

Однако и недооценивать себя не стоит. Если вас вызывают на собеседование, покажите себя спокойным, даже хладнокровным, но обязательно заинтересованным. Только так у нанимателя сложится верное впечатление о вас. Настраивайте себя на то, что маленькая должность – это лишь первая ступенька, которую вы обязательно минуете.

Возможно, вам уже доводилось составлять резюме для трудоустройства, но можете ли вы дать гарантию, что составляли его верно? Резюме настолько важно для успешного поиска работы, что многие агентства оказывают платную помощь (!) в составлении резюме. Однако вы наверняка сможете сделать это самостоятельно. Самое главное – найти в интернете хотя бы несколько статей о составлении резюме и тщательно изучить их.

Тактик по составлению может быть несколько. Но общие принципы остаются неизменными. Резюме особенно важно, если вам нужна работа в Самаре без посредников, поскольку в этом случае рекрутер будет особенно разборчив, даже в чем-то придирчив при выборе потенциальных сотрудников.

Однако самая важная часть поиска работы – это непосредственное прохождение собеседования и ответы на вопросы рекрутера. К собеседованию обязательно следует подготовиться и порепетировать отвечать перед зеркалом. Если на собеседовании вы будете слишком неубедительны или не уверены в себе, шансы получить работу будут низкие.