Как Нижний Тагил к приезду президента готовился

Спешно закатываются ямы, словно толстым слоем пудры замазываются неприятные точки на лице города. Спешно вылизываются улицы города после празднования горожанами 9 мая - убираются бутылки, бумажки, окурки и прочие прелести поминания подвига предков... Сейчас, например, на Вагонке у Ледового дворца стоит техника и десятки людей в ярких жилетах - район тщательно готовят к приезду «жениха», который должен приехать к своей верной (вспомним митинги и Холманского) невесте-УВЗ. Так невеста быстренько прибирает свой девичий угол, пряча старые халаты и вывешивая новые шторки.

Кстати, по мнению очевидцев, так называемый гостевой маршрут в городе ремонтировался всеми силами городских дорожников, чтобы новый президент проехал по красивой полоске асфальта. Как в приватной беседе сообщили дорожники, их просто заставили работать в любую погоду - по 16 часов, в дождь и слякоть. Горожане сообщали, что вся техника, все силы были брошены на гостевой маршрут, в то время как по второй дороге не проедет нормально даже танк - из-под асфальта торчит брусчатка, ямы по 10 см глубиной - словно по улице был обстрел...

Накануне приезда Путина в Нижний Тагил, оплот стабильности, одни горожане высказывали надежду: вдруг президент попросит провезти его на завод другой дорогой, а не гостевым маршрутом. А скептики им отвечали, что дороги делались зря, цитирую детскую песенку — «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете».

Чем закончится для Нижнего Тагила поездка Путина - узнаем совсем скоро, а пока остается жить дальше как есть - с такими дорогами, с такими больницами, с такими людьми.