Как пройти техосмотр?

В прошлом году многие российские автолюбители отдыхали от утомительной процедуры техосмотра, которая в этом году уже обязательна, причем с заключенным договором страхования. Техосмотр – процесс довольно сложный и связанный с временными затратами и нервотрепками. Однако существует ряд условий, обеспечивающих успешное его прохождение.

Прежде всего, необходимо заблаговременно позаботится о техническом состоянии своего авто. Если собственных сил для ремонта и наведения порядка в машине недостаточно, то нужно обратиться в хороший автосервис. Сегодня большинство автосервисов из-за высокой конкуренции обслуживает по высшему разряду, так что им под силу даже техническое обслуживание вертолетов. Регистрация самолетов в России и их ежегодный техосмотр, правда, все еще под вопросом, но что касается автомобилей, то здесь дела обстоят гораздо лучше. Если машина не прошла техосмотр, никто не выпустит ее на дорогу, и это верно, не так ли?

В обязательном порядке проверьте, как работают поворотники, все фары, в том числе и противотуманки, не течет ли масло, тормозная жидкость и каково состояние шлангов.

После того, как техническое состояние автомобиля не будет вызывать опасений, нужно разобраться с имеющимися квитанциями и штрафами – лучше оплатить их заблаговременно, чтобы потом их наличие не стало неприятной неожиданностью.

Припомните, не меняли ли вы прописку за последний год, ведь прописка и адрес регистрации ТС должны совпадать.

Помните так же, что в багажнике вашего авто должны лежать аптечка, аварийный знак и огнетушитель, причем, аптечка должна соответствовать новым стандартам, а у огнетушителя не должен истечь срок годности.

На пункте прохождения ТО автомобиль обязательно проверят на уровень выброса угарного газа, рассчитают суммарный люфт рулевого колеса, проверят звуковой сигнал, рабочую тормозную систему, как работает стояночный тормоз, какова функциональность дворников спереди и сзади, исправность омывателей и поворотников, лампочек стоп-сигнала, габаритов, дальних и ближних фар и противотуманок.