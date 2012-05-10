Коллектив портала Tagilcity.ru принял участие в праздничном параде 9 мая (ФОТО)

Группа портала была немногочисленной, но от этого не менее веселой и радостной. Сотрудники портала приветствовали других участников парада, прохожих и ветеранов. Громкими криками «Ура!» работники Tagilcity.ru поддерживали речи демонстрантов и объявления различных предприятий и компаний города.

В колонне Tagilcity.ru находился между компанией «Билайн» (и это видно по фоткам с мероприятия) и Гильдией риелторов Нижнего Тагила. Недалеко от портала в строю шли коллеги по работе в сфере информации из «Экорадио», «Все новости» и «2ГИС».

Коллектив информационного портала Tagilcity.ru еще раз поздравляет всех тагильчан с великим праздником, 67-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне.