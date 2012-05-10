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Коллектив портала Tagilcity.ru принял участие в праздничном параде 9 мая (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коллектив портала Tagilcity.ru принял участие в праздничном параде 9 мая (ФОТО)

10 мая 2012, 18:24Общество
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