Коллектив портала Tagilcity.ru принял участие в праздничном параде 9 мая (ФОТО)
10 мая 2012, 18:24Общество
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Во вчерашней демонстрации, посвященной Дню Победы, участвовали порядка 30-ти тысяч тагильчан. Среди них в единой колонне шествовавших по проспекту Ленина людей были и сотрудники городского информационного портала Tagilcity.ru.
Группа портала была немногочисленной, но от этого не менее веселой и радостной. Сотрудники портала приветствовали других участников парада, прохожих и ветеранов. Громкими криками «Ура!» работники Tagilcity.ru поддерживали речи демонстрантов и объявления различных предприятий и компаний города.
В колонне Tagilcity.ru находился между компанией «Билайн» (и это видно по фоткам с мероприятия) и Гильдией риелторов Нижнего Тагила. Недалеко от портала в строю шли коллеги по работе в сфере информации из «Экорадио», «Все новости» и «2ГИС».
Коллектив информационного портала Tagilcity.ru еще раз поздравляет всех тагильчан с великим праздником, 67-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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