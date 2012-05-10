Компактный Opel будет именоваться Adam

Кроме того, основателя марки Опель также звали Адам, хотя в Opel и не утверждают, что между этими двумя именами есть прямая связь. Хэтчбек Opel Adam по официальным данным получит три двери, четыре посадочных места и длину около 3,7 м. Его построят на укороченной платформе следующего поколения Opel Corsa и снабдят новым семейством двигателей. Ожидается, что новинка получит трех- и четырехцилиндровые двигатели объемом от 1,0 до 1,4 л с непосредственным впрыском, удовлетворяющие экологическим нормам Euro6. Позже хэтчбек снабдят и 1,6-литровыми турбомоторами – бензиновым и дизельным. В Opel уверяют, что разработают для компактной новинки широкую программу индивидуализации по примеру основных конкурентов – Fiat 500 и Citroen DS3. Премьера Opel Adam намечена на сентябрьское автомобильное шоу в Париже, а в продаже хэтчбек появится в следующем году.