Porsche Macan впервые «засветился» на тестах

Однако динамичный силуэт с сильно заваленной задней стойкой просматривается хорошо, и можно сделать вывод, что именно таким кроссовер и будет в реальной жизни. Кроме того, Macan на шпионских фотографиях очень похож на ранее опубликованные производителем тизеры. Отметим также, что нельзя исключать вероятности того, что компактный кроссовер и в серийном варианте будет сильно напоминать Cayenne. Для строительства Porsche Macan использована архитектура кроссовера Audi Q5. По некоторым данным, Macan позаимствует у коллеги из Ингольштадта часть силовых агрегатов (включая двух- и трехлитровый бензиновые турбомоторы), трансмиссию, рулевое управление и систему полного привода. В Porsche обещают перенастроить подвеску и тормоза, а также снабдить новинку электронными ассистентами собственной разработки. Ранее сообщалось, между тем, что Porsche Macan будет оснащаться коробками передач, разработанными в Цуффенхаузене – 7-ступенчатой механикой и фирменным роботом PDK. Производство компактного кроссовера должно стартовать на заводе Porsche в Лейпциге в 2013 году.