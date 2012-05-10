Porsche Macan впервые «засветился» на тестах
Младший брат Porsche Cayenne впервые попался на глаза фотографам-шпионам во время дорожных тестов в Германии. Отмечается, что компактный кроссовер, который получил имя Macan, весьма напоминает экстерьером упомянутый Cayenne, но платформу разделит с Audi Q5. На опубликованных в Интернете фотографиях тестовый прототип Porsche Macan снабжен передней частью, имитирующей лицо Cayenne, и, вероятнее всего, бутафорским задним бампером.
Однако динамичный силуэт с сильно заваленной задней стойкой просматривается хорошо, и можно сделать вывод, что именно таким кроссовер и будет в реальной жизни. Кроме того, Macan на шпионских фотографиях очень похож на ранее опубликованные производителем тизеры. Отметим также, что нельзя исключать вероятности того, что компактный кроссовер и в серийном варианте будет сильно напоминать Cayenne. Для строительства Porsche Macan использована архитектура кроссовера Audi Q5. По некоторым данным, Macan позаимствует у коллеги из Ингольштадта часть силовых агрегатов (включая двух- и трехлитровый бензиновые турбомоторы), трансмиссию, рулевое управление и систему полного привода. В Porsche обещают перенастроить подвеску и тормоза, а также снабдить новинку электронными ассистентами собственной разработки. Ранее сообщалось, между тем, что Porsche Macan будет оснащаться коробками передач, разработанными в Цуффенхаузене – 7-ступенчатой механикой и фирменным роботом PDK. Производство компактного кроссовера должно стартовать на заводе Porsche в Лейпциге в 2013 году.