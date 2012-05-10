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Сколько танчиков ты рисовал, пока учился в школе? Необычное исследование провели в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сколько танчиков ты рисовал, пока учился в школе? Необычное исследование провели в Екатеринбурге

10 мая 2012, 15:20ОбществоЕвгения
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