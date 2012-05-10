Сколько танчиков ты рисовал, пока учился в школе? Необычное исследование провели в Екатеринбурге
10 мая 2012, 15:20ОбществоЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге в преддверии 9 Мая учащиеся разных классов стали участниками небольшого эксперимента. На протяжении года ребят спрашивали, сколько раз им приходится рисовать танки и солдатиков.
Опросив 190 учащихся из разных классов, выяснилось, что в среднем за 11 лет каждый мальчик рисует 226 танков, а каждая девочка всего восемь. Большую часть из них девочкам приходится рисовать на уроках ИЗО, мальчики же рисуют танки у себя в тетрадях и на отдельных листочках. Чаще всего «рисованием» мальчики занимаются на математике, литературе и химии.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей