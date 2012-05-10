Собаки, насмотревшись на хозяев, научились зевать

Собаки начинают зевать вместе с хозяином или хозяйкой, даже если они их только слышат. Если же слышится зевание незнакомого человека, собаки реагируют реже. Это говорит о том, что собаки поддаются зевоте по причине сопереживания, сообщили португальские учёные в специализированном журнале Animal Cognition.

Так как собаки хорошо знают своих владельцев, они могут лучше ощутить их состояние, чем состояние чужих людей. Такая эмпатия считается причиной заразительности зевотой у людей и обезьян, пишут Карин Сильва и её коллеги из университета Порто.

Заразительность зевотой наблюдалась только у одного вида павианов, медвежьих макак, а также у шимпанзе и собак. Последние являются единственным видом обезьян, заражающимся зевотой, прорывая ограничения вида, так как обезьяны зевают за компанию только с соплеменниками.

Хотя этот феномен интенсивно исследуется, учёные не знают точно, что скрывается за непреодолимой заразительностью зевоты. Хотя есть несколько характеристик, говорящих о том, что для зевания за компанию нужно сопереживать находящемуся рядом. Люди и собаки реагируют сильнее, если видят зевающим хорошо знакомого человека. Кроме того, сострадательные по натуре люди более склонны заражаться зевотой, чем менее чувствительные.

Ситуация с собаками до сих пор была не ясна. Хотя исследование 2008 года ясно показывало, что животные зевают, видя зевающих людей. В других исследованиях этот эффект не был доказан однозначно.

Поэтому Сильва и её коллеги провели непривычный эксперимент: они не показывали собаками зевающих людей, а только давали им слушать типичный для зевания звук. При этом в одном случае зевал их владелец, то есть доверенное лицо, в другом – незнакомец. Одновременно собаки слушали звуки зевания, проигранные задом наперёд. Часть тестов служила для контроля, для исключения эффектов, не связанных собственно с зевотой.

Из 29 подопытных собак 12 заражались всеми звуками зевоты. Особенно часто собаки зевали, слыша голос своего владельца. Этот результат, считают учёные, указывает на моменты эмпатии. Остаётся, конечно, невыясненным, переживают ли собаки в действительности мысли и эмоциональное состояние своего хозяина, или же они просто инстинктивно реагируют эмоционально, когда улавливают определённые эмоции, говорят учёные.