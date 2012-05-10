Суперкроссовер Nissan оценили в 590 тысяч долларов

Каждый автомобиль будет выпускаться под конкретный заказ. Эта машина предназначена для серьезных коллекционеров и инвесторов, которые хотят владеть по-настоящему уникальным и инновационным продуктом, выпущенным сверхмалым тиражом», – заявил Рейтер. Как сообщалось ранее, компания Nissan планирует собрать около 20-25 экземпляров «заряженного» Juke. По предварительным данным, трое клиентов (среди них один житель Дубая) уже внесли предоплату за автомобиль. Заказанные машины будут им доставлены летом текущего года. Кроссовер будет оснащаться 550-сильным шестицилиндровым турбированным двигателем объемом 3,8 литра, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, полным приводом и интерьером от суперкара GT-R. Прототипы Nissan Juke-R, комплектовавшиеся 485-сильным мотором, могли ускоряться до «сотни» за 3,7 секунды, а их максимальная скорость составляла 257 километров в час. Динамические характеристики серийной версии пока неизвестны.