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В День Победы в Нижнем Тагиле вспомнили жертв кровавой трагедии 19-летней давности (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В День Победы в Нижнем Тагиле вспомнили жертв кровавой трагедии 19-летней давности (ФОТО)

10 мая 2012, 15:47Общество
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