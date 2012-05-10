В День Победы в Нижнем Тагиле вспомнили жертв кровавой трагедии 19-летней давности (ФОТО)

Напомним, 19 человеческих жизней унесла трагедия, произошедшая на Театральной площади Нижнего Тагила 9 мая 1993 года. Тогда буквально на толпу народа, гуляющего по площади, рухнул самолет, моментально убив и ранив множество людей. Некоторые из них умерли по дороге в больницу , а некоторые скончались в течение нескольких дней после трагедии.

К памятнику возложили цветы мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева,председатель социального комитета свердловского Законодательногособрания Вячеслав Погудин и другие высокопоставленные чиновники,ветераны, военные и другие граждане города. Далее на кладбище состоялсямитинг у мемориала павшим воинам-тагильчанам.

Свою лепту в эти два мероприятия внесли и активисты Центрального нижнетагильского отделения Комсомола совместно с «Тагилом без ям». Они устроили автопробег до мемориала жертвам авиакатастрофы 9 мая 1993 года на кладбище Рогожино. Там участники акции возлагали цветы на Монумент славы и посещали могилы ветеранов. По сообщениям организаторов, с ними готовы были ехать и ветераны города, но для акции удалось выделить слишком мало автомобилей.