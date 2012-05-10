В Нижнем Тагиле лихач на «BMW» протаранил полицейское заграждение
10 мая 2012, 13:26ОбществоВалерия Лошкарева
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9-го мая Газетную перекрыли из-за лихача на «BMW». Около 9 утра пьяный парень на «BMW» протаранил полицейское ограждение на перекрестке Октябрьской революции – Карла Маркса, чтобы проехать с ветерком по пустой улице.
Как рассказал начальник отдела орг.аналитики нижнетагильской ГИБДД Сергей Бернгардт, за лихачом устроили погоню. Несколько экипажей преследовали пьяного гонщика на протяжении всей Карла Маркса. У «Детского мира» иномарка ударилась о трамвайные рельсы и вылетела на обочину. По словам Сергея Бернгардта, Газетную решили перекрыть в целях безопасности.
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