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В Нижнем Тагиле лихач на «BMW» протаранил полицейское заграждение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле лихач на «BMW» протаранил полицейское заграждение

10 мая 2012, 13:26ОбществоВалерия Лошкарева
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