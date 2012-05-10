В Нижнем Тагиле лихач на «BMW» протаранил полицейское заграждение

Как рассказал начальник отдела орг.аналитики нижнетагильской ГИБДД Сергей Бернгардт, за лихачом устроили погоню. Несколько экипажей преследовали пьяного гонщика на протяжении всей Карла Маркса. У «Детского мира» иномарка ударилась о трамвайные рельсы и вылетела на обочину. По словам Сергея Бернгардта, Газетную решили перекрыть в целях безопасности.