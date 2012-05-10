Вертолеты «скорой помощи» есть, а площадок для них нет

Мы заявляем о том, что нужно налаживать воздушное сообщение с лечебными учреждениями, в регионах говорят – дайте вертолеты, а как их дать, если при больницах ничего не оборудовано для работы авиатехники заявил директор ВЦМК «Защита» Сергей Гончаров.

По мнению врачей, в первую очередь необходимо оборудовать полосами взрослую и детскую областные больницы, больницы с сильными хирургическими корпусами, а также межмуниципальные медицинские центры, которые создаются по Свердловской области.

Вопрос строительства «взлеток» обсуждался не раз не только на федеральном, но и на областном уровне, однако конкретных обещаний по поводу строительства региональные власти пока не озвучивали. По подсчетам специалистов, чтобы полностью оборудовать взлетно-посадочную площадку при больнице, понадобится порядка 10 миллионов рублей. Поэтому, даже если говорить лишь о самых крупных лечебных учреждениях и межмуниципальных медцентрах, то бюджету это обойдется примерно в 2 миллиарда рублей.

Пока же больных в крайне тяжелом состоянии приходится доставлять на автомобилях.