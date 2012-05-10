Вертолеты «скорой помощи» есть, а площадок для них нет
ВЦМК «Защита» разослал всем руководителям органов управления здравоохранением субъектов РФ и директорам территориальных центров медицины катастроф письма – с просьбой указать, при каких лечебных учреждениях, в каких городах и к какому сроку необходимо построить взлетно-посадочные вертолетные площадки. Сейчас «авиаскорые» в России работают слабо, поскольку вертолетам попросту негде приземлиться, чтобы забрать или доставить пациента.
Мы заявляем о том, что нужно налаживать воздушное сообщение с лечебными учреждениями, в регионах говорят – дайте вертолеты, а как их дать, если при больницах ничего не оборудовано для работы авиатехники заявил директор ВЦМК «Защита» Сергей Гончаров.
По мнению врачей, в первую очередь необходимо оборудовать полосами взрослую и детскую областные больницы, больницы с сильными хирургическими корпусами, а также межмуниципальные медицинские центры, которые создаются по Свердловской области.
Вопрос строительства «взлеток» обсуждался не раз не только на федеральном, но и на областном уровне, однако конкретных обещаний по поводу строительства региональные власти пока не озвучивали. По подсчетам специалистов, чтобы полностью оборудовать взлетно-посадочную площадку при больнице, понадобится порядка 10 миллионов рублей. Поэтому, даже если говорить лишь о самых крупных лечебных учреждениях и межмуниципальных медцентрах, то бюджету это обойдется примерно в 2 миллиарда рублей.
Пока же больных в крайне тяжелом состоянии приходится доставлять на автомобилях.
Хорошо, что нам за последние годы поступило 19 новых автомобилей, оснащенных современным оборудованием, на них большинство экстренных больных и доставляем в больницы. Но авиационная медицина все-таки необходима, особенно когда речь идет о больших расстояниях. В таких случаях больной может просто не пережить перевозку, которая составит несколько часов. Федеральный центр обещает, кстати, предоставить 2 самолета, которые бы доставляли пациентов из Екатеринбурга в федеральные клиники. В таком случае удастся спасать жизни крайне тяжелых пациентов. Но это тоже пока планы. -- отметил заместитель директора по организационно-методической работе Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Олег Колясников.