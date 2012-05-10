Восемь человек пострадало в ДТП из-за отказавших тормозов маршрутки
10 мая 2012, 11:00ОбществоРОман БОТов
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Вечером 9 мая в Иркутске восемь человек пострадали в ДТП, передает сегодня Life News. Маршрутное такси занесло на повороте, после чего оно вылетело на обочину и врезалось сразу в светофорный столб, забор и дерево. В салоне маршрутки находилось восемь человек, все они получили травмы.
«Со слов водителя, у микроавтобуса отказали тормоза, он попытался применить ручник, но это также не принесло результата», - сообщил сотрудник отдела пропаганды УГИБДД Иркутска Андрей Кабанов. Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются. «Начата служебная проверка самого предприятия, которое выпустило в рейс данный автомобиль. Если окажется, что у маршрутного такси отказал тормоз, то претензии возникнут к механику, который подписал разрешительные документы на осуществление перевозки. Ответственность может грозить и владельцам предприятия», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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