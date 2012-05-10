Восемь человек пострадало в ДТП из-за отказавших тормозов маршрутки

«Со слов водителя, у микроавтобуса отказали тормоза, он попытался применить ручник, но это также не принесло результата», - сообщил сотрудник отдела пропаганды УГИБДД Иркутска Андрей Кабанов. Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются. «Начата служебная проверка самого предприятия, которое выпустило в рейс данный автомобиль. Если окажется, что у маршрутного такси отказал тормоз, то претензии возникнут к механику, который подписал разрешительные документы на осуществление перевозки. Ответственность может грозить и владельцам предприятия», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.