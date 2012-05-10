Жители Вагонки не могут добраться из центра города домой
10 мая 2012, 19:12Общество
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Огромная пробка образовалась в Нижнем Тагиле по пути на Вагонку, где сегодня на Уралвагонзаводе принимают президента Владимира Путина.
Стоит вся улица Менделеева от гипермаркета Райт до моста на Фестивальной. Также почти полностью отсутствует движение по улице Кулибина, ведущей от ГДДЮТ к улице Менделеева. Скорее всего, эти проблемы связаны с отъездом Путина из города. Жители Нижнего Тагила, уставшие от вчерашних пробок, связанных с проведением мероприятий ко Дню Победы, продолжают чувствовать неудобства из-за визита президента в город.
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