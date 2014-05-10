Несмотря на ночные заморозки сегодня в Нижнем Тагиле ожидается резкое потепление

Это вызвало ряд определенных проблем, среди которых повреждение сельскохозяйственных культур, а также гололедные явления на дорогах. Тем не менее, сегодня синоптики обещают резкое потепление.

В дневные часы воздух прогреется до 20 градусов по Цельсию. Вероятно, в Нижний Тагил все же приходит лето. Примечательно, что потепление совпало с графиком отопительного сезона. Напомним, отключение отопления назначено на 12 мая.