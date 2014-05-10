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Несмотря на ночные заморозки сегодня в Нижнем Тагиле ожидается резкое потепление
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Несмотря на ночные заморозки сегодня в Нижнем Тагиле ожидается резкое потепление

10 мая 2014, 08:35Общество
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