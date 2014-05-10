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«Закон о шествиях» в действии, или ребята просто кому-то помешали? В Нижнем Тагиле «подавили» автопробег (ФОТО, ВИДЕО)
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«Закон о шествиях» в действии, или ребята просто кому-то помешали? В Нижнем Тагиле «подавили» автопробег (ФОТО, ВИДЕО)

10 мая 2014, 12:30Общество
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