«Закон о шествиях» в действии, или ребята просто кому-то помешали? В Нижнем Тагиле «подавили» автопробег (ФОТО, ВИДЕО)

Правда, как рассказывают участники, пробег не был официально согласован, тагильчане, можно сказать, понадеялись на доброе расположение властей, но не тут-то было.

Мы сделали круг по Вагонке, остановились на площади Славы возложить цветы к Вечному огню... И пока мы это делали, приехали 10 или более патрульных машин, и давай всех разгонять, проверять документы, штрафовать рассказывает Александр.

Конкретно Александру, как пояснил он TagilCity.ru, предъявили нарушение о перевозке грузов - из его машины вверх торчал флаг. По правилам дорожного движения обозначать требуется опасный груз, торчащий с левого или правого борта автомобиля больше чем на сорок сантиметров. Если же груз выпирает более чем на метр - его следует обозначить знаком крупногабаритный груз.

Фото Натальи Шадриной

Некоторые участники пробега успели поговорить в сотрудниками ДПС, что называется, по душам. С их слов, ГИБДД готова была сопровождать колонну с мигалками, чтобы даже на светофорах не задерживаться. Однако им поступил приказ сверху, мол, активисты кому-то помешали. Один из напрашивающихся вариантов - визит 9 мая в Нижний Тагил вип-персон. Так, в наш город приезжал председатель свердловского правительства Денис Паслер.

Предлагаем посмотреть еще ряд фото, а также видео, записанное очевидцем из окна собственной квартиры.

Фото Натальи Шадриной

Видео очевидцев, YouTube