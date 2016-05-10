Как хорошо отдохнуть в межсезонье в Евпатории

Не стоит огорчаться, если время сделать перерыв в работе пришлось не на лето. В конце концов, не все любят перемещаться по жаре. А если приехать в Евпаторию весной, зимой или осенью, то если не тёплая, то солнечная погода вас обязательно порадует. Такие уж тут природные условия замечательные.

Жить – хорошо, а хорошо жить – ещё лучше!

С размещением в курортном городе проблем не возникнет. Здесь много гостиниц, отелей, пансионатов, которые радушно распахнут вам свои двери. Возьмём, к примеру, отель «Крым» в Евпатории. Этот вариант интересен тем, что размещается в старинном 2-этажном здании постройки 19 века. Именно здесь находилась первая и единственная в городе гостиница с 1890 по 1958 год. Здание бережно отреставрировано в 2010 году, поэтому гости проживают в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Работает отель «Крым» круглогодично. Расположен же он почти на набережной, в 100 метрах от моря, в очень интересном месте практически на стыке старой части города и современной. Так что возможностей заполнения досуга огромное множество.

Непременно совершайте неспешные прогулки вдоль берега моря. Спросите, какая польза от такого гуляния? Очевидная и неоспоримая! И нервишки успокоятся, и иммунитет усилится, и дыхательная система укрепится. Бесплатно! Лечебный доктор Климат даст вам запас жизненных сил и здоровья надолго.

Не пора ли подкрепиться?

Аппетит нагуляли? Добро пожаловать в кафе или ресторан! Их поблизости хватает на выбор. На первом этаже отеля «Крым» оборудовано кафе европейской кухни «Бейлеръ». В двух шагах от входа в гостиницу разместилось эко-кафе «Gauranga». Вегетарианские блюда ведической кухни, которые подадут вам официантки в сари под спокойные восточные мелодии, вкусны и необычны. Даже мясоеды уйдут отсюда сытыми и захотят вернуться, чтобы отведать и другие полезности из обширного меню.

Вас обязательно привлечёт соблазнительный запах выпечки из соседнего кафе «Молочное». Там кормят вкусно и сравнительно недорого. А уже подальше от отеля «Крым» вы найдёте пиццерии, кафе с блюдами татарской кухни, караимское кафе «Караман», различные рестораны, соревнующиеся за выбор посетителей необычными интерьерами и привлекательным ассортиментом блюд на любой вкус.

Будут вам и зрелища!

Обязательно надо познакомиться на отдыхе с историей города. Ведь она насчитывает аж 25 веков! Поверьте, даже посещение местного краеведческого музея совсем не будет скучным. Здесь более 90 тысяч экспонатов, постоянно проводятся различные выставки.

Всего же в Евпатории более десятка различных музеев, в том числе бесплатный музей-аптека, где и сейчас предлагают медикаменты, общедоступный музей почты в реальном отделении связи. А ещё есть такие необычные, как музей пиратов, интерактивный музей клоунов, музей скульптуры под открытым небом и другие.

Один из городских экскурсионных маршрутов привлекает наибольшее внимание гостей Евпатории. Он рекомендован к просмотру организацией ЮНЕСКО и называется «Малый Иерусалим». На извилистых улочках старой части древнего города вас ждут храмы различных религиозных конфессий – православный храм Святого Николая, 2 синагоги, караимские кенасы, мусульманская мечеть Хан-Джами и загадочное текие дервишей. И это далеко не полный перечень святых мест небольшого приморского городка.

А ещё можно восторгаться представлением уникальных артистов на ходулях, восхититься шоу в Дельфинарии, получить удовольствие на спектакле или концерте в театре им.Пушкина, полюбоваться обитателями Аквариума. Вариантам нет числа, было бы желание!