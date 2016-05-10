Как выгодно купить или продать недвижимость в Нижнем Тагиле?

Конечно, тагильчане в этот момент начинают задумываться: что в настоящее время происходит с ценами на недвижимое имущество? Стоит ли покупать квартиру сегодня или следует ещё немного подождать? С этими и другими вопросами редакция TagilCity.ru отправилась в гости в федеральную риэлтерскую компанию «Этажи».

Тренд общероссийский, и он касается Нижнего Тагила тоже. Мы видим, что цена квадратного метра понижается. Это подталкивает потенциальных покупателей приобретать квартиру уже сегодня. Из всего количества заявок, зарегистрированных на сайте – на покупку, продажу, аренду, съём, сдачу - 70% клиентов делают заявку на покупку недвижимости рассказывает Евгений, директор по развитию компании «Этажи».

Руководитель компании Антон Сауков добавляет:

Сейчас рынок меняется. Очень большое количество предложений по доступным ценам. Накопился отложенный спрос. Люди хотели купить жильё ещё полгода назад, но их не устраивали цены, ситуация на рынке недвижимости была нестабильная. На тот момент они не готовы были вкладывать деньги в недвижимость. Сейчас именно та цена, по которой люди уже готовы приобретать жилье.

На сайте компании «Этажи» не так давно появилась новая рубрика – «Биржа недвижимости». В этой рубрике приведен график, который отслеживает динамику изменения стоимости квадратного метра.

Если сравним цены на конец марта и конец апреля 2016 года, то мы видим, что стоимость квадратного метра за это время уменьшилась.

Продажа квартир в новостройках

Многие хотят приобрести новое жильё, обустроить его по своему вкусу, не переделывая ремонт после предыдущих хозяев. К тому же, покупка жилья в строящемся доме обходится дешевле. Есть один минус - нужно ждать, когда оно будет построено. Компания «Этажи» предлагает большой выбор жилья в строящихся домах.

Мы работаем с проверенными застройщиками. При этом цена на объект у нас в организации бывает даже ниже, чем у строительной компании. Мы являемся оптовым поставщиком клиентов застройщику. И он делает нам скидку говорит Антон Сауков.

Стоит отметить, что житель Нижнего Тагила, не выезжая в Екатеринбург, может в офисе компании, забронировать подходящую для него квартиру в столице области. Причем эта услуга предоставляется покупателю бесплатно. Это выгодно нам, потому что застройщик платит нам за клиентов.

Аренда жилья в Нижнем Тагиле

Клиенты, которые хотят сдать или снять жильё, также могут обратиться в компанию «Этажи». Предоставление жилья в наём и аренда квартир происходят на договорных условиях.

Компания помогает найти съёмщиков, предоставляет закрывающие документы. К нам часто обращаются арендодатели, которые хотят получать оплату безналичным путём рассказывает директор по развитию компании.

Отдельная тема – ипотека

Конечно, большинство покупателей не располагают всей необходимой суммой на покупку недвижимости. В этом случае на помощь приходит ипотека. Улучшения по ипотеке стали очевидными: уменьшился первоначальный взнос, ипотечные программы стали более доступными, банки стали более лояльно относиться к заемщикам.

На сегодняшний день количество покупателей объектов недвижимости увеличилось ещё и потому, что продлили господдержку по ипотеке. Государство помогает заёмщикам приобретать квартиры в новостройках. На вторичное жильё ипотечная ставка составляет 12,5% - вместо привычных 14% - среди банков, с которыми работает наша компания. Уже в конце 2015 года более 70% покупателей квартир воспользовались ипотекой делится с журналистом TagilCity.ru Евгений.

Продажа земельных участков, частных домов

В связи с началом нового дачного сезона у тагильчан возрос спрос на загородную недвижимость. Весна – время покупать и продавать сады, дачи.

Ядром продаж являются земельные участки, дачи стоимостью от 500 тыс. до 1 млн. рублей уточняет Евгений.

Руководитель компании «Этажи» Антон Сауков добавляет:

Сейчас загородную недвижимость стали активно спрашивать, покупать. Почему? Потому что ипотека на неё очень доступна. Есть программы на приобретение земельных участков плюс строительство дома. Очень активно начали спрашивать именно строительство.

В 2016 году был сильнейший паводок. На многих подтопленных домах, на ограде остались следы от воды. Покупатель при осмотре участка видит, затоплена ли была местность, какой максимальный уровень поднятия воды был в этом году.

Именно поэтому мы рекомендуем сейчас приобретать сады, огороды. Мы видим затопляемость тех или иных участков – такого паводка не было около двадцати лет. Это то самое время, когда можно покупать земельный участок, чтобы в дальнейшем уже знать нюансы паводкового сезона продолжает Антон Сауков.

В мае мы ожидаем пик приобретения дач, домов до 1,5-2 млн. рублей. Это аналог 2-х, 3- комнатной квартиры по стоимости. Клиент, который покупает частный дом, получает всё в одном месте: дом, гараж, баня, участок, свежий воздух – не надо в выходные ехать за город.

На сегодняшний день очень большое количество предложений по загородной недвижимости. У покупателя есть выбор, он может торговаться. С каждым годом всё больше и больше людей начинают покупать земельные участки и строить на них дома. Мы ведём аналитику – 82% клиентов, которые покупают земельные участки, собираются строить на них дома для постоянного проживания.

Работает ли компания с материнским капиталом?

Благодаря программе материнского капитала рождаемость в Свердловской области за последние два года существенно увеличилась. А к 2018 году размер материнского капитала планируют увеличить до 504 тыс. рублей. Материнский капитал является существенным подспорьем молодым семьям при приобретении ими своего жилья. Многие пускают его на улучшение жилищных условий.

Возобновлена выдача займов под материнский капитал. Все сделки, которые ведутся по социальным программам, можно проводить через ООО «Этажи». Организация выдаёт займы под мат капитал поясняет Антон Сауков.

Преимущества компании «Этажи» перед другими риэлтерскими компаниями

Большой выбор объектов недвижимости.

На нашем сайте клиент может найти большое количество предложений – около 2300 уникальных объектов. Информация о них на сайте не дублируется говорит директор по развитию компании.

Фиксированное ценообразование.

Ходит много слухов о том, как работают риэлтерские компании. Многие считают, что компании «накручивают» цены, закладывая комиссионные вознаграждения в стоимость продаваемых объектов.

У нас нет скрытых комиссий. Стоимость риэлтерских услуг указана на сайте и прописывается в договоре. Комиссионное вознаграждение берётся по результату, после завершения сделки уточняет Антон Сауков.

Компания «Этажи» предоставляет гарантийный сертификат на приобретение объекта недвижимости. Гарантийные обязательства защищают покупателя от рисков. Организация предоставляет защиту права собственности и возмещение ущерба в случае утраты этого права. Таким образом, компания несёт правовую ответственность за сделку. Все судебные тяжбы в Нижнем Тагиле ООО «Этажи» берёт на себя.

Следует добавить, что в Екатеринбурге филиал ООО «Этажи» несёт ещё и финансовую ответственность. Компания готова выплачивать потери клиента из своего бюджета. Речь в данном случае идёт о потере права собственности на приобретенную недвижимость.

Если, допустим, сделка прошла, но появился какой-то подводный камень. Компания «Этажи», город Екатеринбург, готова из своего бюджета компенсировать затраты покупателя поясняет директор по развитию компании «Этажи».

Ещё одной особенностью сайта компании «Этажи» является Личный кабинет пользователя. Он был запущен в 2016 году. Каждый клиент – и продавец, и покупатель – должен зарегистрироваться.

Продавец после регистрации может выставить свой объект на продажу, сделать описание, загрузить фотографии. Услуга предоставляется бесплатно.

Покупатель может выбрать несколько объектов недвижимости, занести в Избранное. Кроме того, у покупателя есть возможность зайти в выбранный объект, посмотреть планировку, изменить её, добавить мебель, подобрать ремонт. Он становится дизайнером своего будущего жилья. Также покупатель может отправить запрос на то, чтобы поторговаться, посмотреть аналитику по стоимости: дешевеет или дорожает квадратный метр жилья в выбранном районе.

Личный кабинет – это уникальный продукт, которого нет в Нижнем Тагиле в других риэлтерских компаниях с гордостью говорит руководитель компании.

Формат одного окна.

Клиент, приходя в компанию «Этажи», может подать заявку на ипотеку сразу в несколько банков. Тут же осуществляется страхование жизни и объекта недвижимости, по желанию клиента.

Мы подаём заявки трём-пяти банкам, у нас есть два ипотечных брокера, которые занимаются непосредственно ипотекой, - рассказывает Антон Сауков.

Очень удобный сайт.

Это наш инструмент №1 , - говорит руководитель ООО «Этажи», - можно просмотреть интересующие объекты, оставить заявку на выезд на объект. При этом никакая предварительная оплата не нужна. При выставлении объекта на продажу компания не забирает оригиналы документов. У всех риэлторов номера телефонов есть на сайте.

Клиенты компании участвуют в лотерее, в которой помимо квартиры разыгрываются 50 ценных призов.

Лотерея проводится по всей России. В 2016 году 4 тагильчанина выиграли ценные призы: увлажнитель воздуха, пароварку, мультиварку, стиральную машину. Итоги розыгрыша можно посмотреть на сайте.

Журналистам TagilCity.ru понравился уютный чистый просторный офис компании. Офис оснащен необходимой мебелью, оборудован видеокамерами. Расчёты при покупке недвижимости осуществляются под их наблюдением.

На фото: офисные помещения компании «Этажи»

На фото: офис в дни распродажи недвижимости

Подобных офисов в Нижнем Тагиле у риэлтерских компаний нет. Площадь нашего офиса 170 квадратных метров. Скажу по секрету – в планах переехать в офис, который по площади будет в два раза больше с гордостью говорит Сауков Антон.

В компании «Этажи» работает 87 человек. Сотрудники компании проходят систематическое обучение в школе риэлтора, ездят на тренинги в другие города: в Москву, Сочи. Организация привлекает внешних тренеров для повышения квалификации работников компании.

На фото: школа риэлтора

Сама профессия риэлтора немного недооценена сегодня на рынке труда. И стратегия компании направлена на то, чтобы с 2020 года в высших учебных заведениях появилась специальность риэлтора. Профессия риэлтора за границей находится на третьем месте. Но там рынок существует более 100 лет – у нас он более 20-ти, рассказывает руководитель ООО «Этажи».

Мы стремимся к тому, чтобы люди обращались в федеральную компанию, так как компания несёт ответственность за сделку, а квалифицированные риэлторы помогают определиться с выбором и осуществить её.

Компания «Этажи» - это федеральная компания. Региональное агентство недвижимости «Этажи» начало свою работу в Тюмени в 2000 году. В Нижнем Тагиле филиал компании открылся в начале 2014 года.

В настоящее время филиалы ООО «Этажи» открыты в 53 городах Российской Федерации. Компания собирается расширяться дальше.

В этом году выходим на международный уровень. Сейчас открываем Казахстан, Беларусь делится планами компании Антон Сауков

Компания смотрит на годы вперед. У нас разработана стратегия до 2020 года. Мы видим определенные риски. Преимущество компании в том, что она пережила кризис 2008-2009 годов. Накоплен большой опыт во время кризиса 2014-2015. Кризисы – они цикличны. Нам уже они не страшны. Неважно, в каком году ждать следующего кризиса – у нас накоплен большой опыт, большие знания, наработаны определенные технологии выхода из кризиса. За счёт этого мы сможем устоять на этом рынке.

Компания развивается в IT-технологиях. За ними будущее. В дальнейшем клиенты будут осуществлять сделки в онлайн режиме.

Уже в текущем году ООО «Этажи» планирует ввести электронную регистрацию сделок с недвижимостью в Нижнем Тагиле. То есть клиент, не выходя из офиса, сможет получить свидетельство о переходе права собственности. Ему не придётся идти в регистрационную палату или в МФЦ. Электронная регистрация сделки

Напоследок хотелось бы отметить, что компания «Этажи» поддерживает детский спорт. Филиал компании является официальным спонсором гиревого спорта в Нижнем Тагиле.