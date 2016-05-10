Преимущества и недостатки откатных ворот

По оценкам специалистов, такие ворота прочнее, например, распашных ворот. Как правило, они имеют крепкую раму, которая обеспечивает прочность конструкции. Этот вид ворот тяжелее. Однако этот фактор является преимуществом, поскольку вес не создает дополнительных проблем при открытии-закрытии: даже у хрупкой девушки с этим не возникнет проблем. При этом солидный вес является признаком высокой прочности.

Откатные ворота не требуют много пространства при открытии. Они двигаются вдоль забора. Поэтому даже в случае снежных заметов очищать придется небольшую площадь по ходу движения створки.

Еще одним преимуществом данного вида ограды является меньшая подверженность парусности. Специалисты также отмечают высокую взломостойкость.

Как правило, этот вид ворот не ограничен по высоте. Следовательно, проезжать через такие ворота смогут грузовики любой высоты.

Но откатные ворота также имеют некоторые недостатки. Прежде всего, это дорогая роликовая система. Она должна быть высокого качества, поскольку от нее зависит эксплуатация всей конструкции. Кроме того, для ее обустройства потребуется специальный фундамент. Также перед покупкой необходимо проверить, есть ли вдоль забора несколько метров свободного пространства.

В продаже предлагаются откатные ворота нескольких видов. Они могут быть механическими или автоматическими. Механика значительно дешевле. Но открывать такие ворота придется только руками. Автоматика удобней, но стоит несколько дороже. Ее можно подключить к любому типу ворот. Чтобы открыть их достаточно нажать на кнопку, даже не выходя из автомобиля.

Различаются консольные ворота и подвесные. Первые крепятся к балкам сбоку от проема. Такие конструкции используются чаще всего. Подвесные имеют ограничения по высоте, поскольку вверху конструкции находится балка, по которой и ездит створка.

Перед покупкой важно оценить не только финансовые возможности, но также место эксплуатации ворот. Чтобы после установки их не пришлось менять из-за нехватки нескольких сантиметров свободного пространства.