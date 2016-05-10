Устройства для поиска угнанных автомобилей

Арсенал средств защиты автомобиля от угона пополнился новым видом оборудования – автономными поисковыми устройствами. Новинку представили операторы систем спутникового мониторинга транспорта. Благодаря масштабному внедрению транспортными предприятиями систем спутникового слежения кривая угонов грузового транспорта и спецтехники уже пошла вниз. Теперь операторы систем ГЛОНАСС/GPS-мониторинга транспорта обратили свое внимание на огромный по своим размерам сегмент владельцев легковых автомобилей. Ниша для успешного продвижения новинки есть, автономные поисковые устройства заинтересуют тех, кто рассматривал вариант установки спутниковой сигнализации, но так и не решился в силу дороговизны или, боясь потерять заводскую гарантию на новое авто.

Разработчики поисковых устройств обещают избавить автолюбителей от проблем с гарантией. Предлагаемое оборудование слежения автономно, то есть не требует какого бы то ни было монтажа, а просто прячется в салоне.

Конечно, компактный приборчик размером с пачку сигарет не защитит машину от взлома, не помешает завести двигатель, его задача в другом – определять и передавать координаты машины после угона. В этом поисковые устройства аналогичны системам спутниковой сигнализации. В основе работы прибора лежит тот же спутниковый мониторинг транспорта, используемый автотранспортными предприятиями для отслеживания маршрутов водителей. Спрятанное в салоне или багажнике поисковое устройство (не требует подключения к бортовой сети!) в раз в сутки сообщает автовладельцу свои координаты, отправляя SMS. В остальное время прибор не занимает GSM-канал и потому не обнаружим с помощью частотных сканеров, которыми пользуются автоугонщики.

В случае пропажи автомобиля устройство переводится в поисковый режим и координаты передаются значительно чаще (интервал можно настраивать). Таким образом, вы получаете персональный маячок внутри автомобиля и можете следить за его передвижением с экрана компьютера, планшета или смартфона. Знание координат существенно сужает зону поиска автомобиля, ускоряет поимку преступников и возврат машины.