Арест имущества у 28 жителей Свердловской области произвели судебные приставы в ходе акции «Должник»
10 мая 2017, 12:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Судебные приставы Свердловской области в период с 28 апреля по 14 мая проводят акцию «Должник».
Цель мероприятия – выявление задолженностей у свердловчан, сообщают «Вечерние Ведомости».
Так, совместно с сотрудниками МВД приставам только за один день удалось проверить более тысячи граждан, 208 из них имели административную задолженность. У 28 свердловчан произвели арест имущества, 50 человек погасили долг на месте.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей