Более 400 000 пользователей соцсети «Одноклассники» приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Онлайн-акция «Бессмертный полк», проводимая в «Одноклассниках», пользовалась популярностью. Это стало видно по тому, как быстро и в каком количестве фотографии ветеранов загружались пользователями.

Удобство и простота пользования тоже имели значение. Форма публикации была доступна в ленте новостей веб-версии соцсети и позволяла загрузить фотографию ветерана со своего компьютера, а также добавить к ней описание.

К публикации автоматически добавлялся хэштег #БессмертныйПолк, по которому можно посмотреть все загруженные фото и прочитать о каждом из ветеранов.

Всего было загружено более полумиллиона снимков. Больше всего фотографий загружено москвичами. Также чаще других делились фото Свердловская область и Краснодарский край. В онлайн-акции приняли участие пользователи 120 стран мира: всего – более 400 000 человек.