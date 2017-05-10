Более 400 000 пользователей соцсети «Одноклассники» приняли участие в акции «Бессмертный полк»
Свыше 500 000 фотографий ветеранов было загружено с компьютеров в «ОК» во время проведения онлайн-акции «Бессмертный полк». В среднем, с компьютеров в соцсеть загружалось 10 фотографий в секунду.
Онлайн-акция «Бессмертный полк», проводимая в «Одноклассниках», пользовалась популярностью. Это стало видно по тому, как быстро и в каком количестве фотографии ветеранов загружались пользователями.
Удобство и простота пользования тоже имели значение. Форма публикации была доступна в ленте новостей веб-версии соцсети и позволяла загрузить фотографию ветерана со своего компьютера, а также добавить к ней описание.
К публикации автоматически добавлялся хэштег #БессмертныйПолк, по которому можно посмотреть все загруженные фото и прочитать о каждом из ветеранов.
Всего было загружено более полумиллиона снимков. Больше всего фотографий загружено москвичами. Также чаще других делились фото Свердловская область и Краснодарский край. В онлайн-акции приняли участие пользователи 120 стран мира: всего – более 400 000 человек.
© TagilCity.ru