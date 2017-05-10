Налог на малодетность предлагается ввести в России

Директор Института демографии направил Владимиру Путину письмо, в котором просит пересмотреть положение малодетных семей и ввести налог на малодетность.

Введение налога на малодетность планируется обратить в пользу многодетных семей, которые остро нуждаются в финансовой поддержке. В свою очередь, многодетные семьи предлагается разделить на малоимущих, со средним достатком и зажиточных.

Помимо этого предлагается увеличить выплаты пособий для многодетных семей. Так, семья, где три ребенка будет получать 25 тыс, с четырьмя детьми – 45 тыс.