Налог на малодетность предлагается ввести в России
10 мая 2017, 10:00Общество
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В России могут ввести налог на малодетность, об этом сообщает газета «Известия».
Директор Института демографии направил Владимиру Путину письмо, в котором просит пересмотреть положение малодетных семей и ввести налог на малодетность.
Введение налога на малодетность планируется обратить в пользу многодетных семей, которые остро нуждаются в финансовой поддержке. В свою очередь, многодетные семьи предлагается разделить на малоимущих, со средним достатком и зажиточных.
Помимо этого предлагается увеличить выплаты пособий для многодетных семей. Так, семья, где три ребенка будет получать 25 тыс, с четырьмя детьми – 45 тыс.
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