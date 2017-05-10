Песни военных лет звучали из трамвая №3 в Нижнем Тагиле в День Победы

Дело в том, что в честь праздника трамвай №3 изменил схему движения и даже название на «Девятый маршрут», передает Тагильский рабочий.

Вагон был украшен флагами и оснащен динамиками. На протяжении всего дня в трамвае играла музыка военных лет.

Тагильчане, следовавшие по маршруту с Тагилстроя до Островского, по достоинству оценили задумку. Прежняя схема движения возобновлена уже сегодня.