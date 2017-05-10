Ранее пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена
10 мая 2017, 09:30Общество
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14-летняя екатеринбурженка, которую искали пять дней, нашлась. Оказалось, что девочка сбежала из дома.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, о том, что дочь нашлась СМИ сообщила ее мама.
В полиции также подтвердили - девочка жива и здорова, с ней работаю сотрудники ПДН. Однако несовершеннолетняя отказывается возвращаться домой и сейчас помещена в медучреждение.
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