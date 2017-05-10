Ранее пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена

Как пишет Е1 , о том, что дочь нашлась СМИ сообщила ее мама.

В полиции также подтвердили - девочка жива и здорова, с ней работаю сотрудники ПДН. Однако несовершеннолетняя отказывается возвращаться домой и сейчас помещена в медучреждение.