Собаки, напавшие на жительницу Нижнего Тагила в День победы, будут отловлены в ближайшее время

У девушки прокушена нога, ей назначен курс уколов до конца лета текущего года. Журналисты TagilCity.ru выяснили, когда на Красном камне вновь можно будет гулять, не опасаясь нападения агрессивной своры бродячих собак.

В «Службе заказчика городского хозяйства» отметили, что на момент разговора, к сожалению, заявка на отлов не поступала.

Пока заявка на отлов собак по этому адресу не поступала. Правом подавать заявку обладают управляющие компании и чиновники отметили в «Службе заказчика городского хозяйства» при разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Однако в компании «Четыре с хвостиком», в этом году выигравшей конкурс на отлов безнадзорных животных, поспешили успокоить журналистов TagilCity.ru. Заявка придёт в ближайшее время.

Заявка будет сформирована в ближайшее время. После её получения мы незамедлительно выедем на отлов заверила журналистов TagilCity.ru Диана Гордеева.

В приюте отметили, что формированию крупной и агрессивной популяции бродячих собак на Красном камне способствовали местные жители.

На Красном камне проживают пожилые люди, которые регулярно подкармливают этих собак. У собак сформирована стая, они привыкли всегда кушать в одно время и охранять свою территорию. Не исключено, что нападение на девушку произошло как раз в то время, когда собаки ждали бабушку с едой прокомментировала Диана Гордеева.