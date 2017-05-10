Уголовное дело по факту угроз убийством молодой матери возбуждено против коллекторов в Нижнем Тагиле

Напомним, в минувшем месяце в редакцию портала TagilCity.ru обратилась молодая мать, которая рассказала о том, что переживает за жизнь и здоровье своё и своих близких из-за угроз коллекторов.

Сама женщина не имела долгов. Её контактные данные в анкете при оформлении займа указал отчим.

После угроз женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. 5 мая, после того как доследственная проверка собрала достаточное количество материалов, было возбуждено уголовное дело.

При изучении материала доследственной проверки прокуратура установила, что имеются признаки преступления, предусмотренные ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) сообщает прокуратура Свердловской области.

Пострадавшая от незаконных действий коллекторов женщина рассказала журналистам TagilCity.ru, что после публикации информации о произошедшем в СМИ – звонки прекратились.

Последний звонок коллекторы совершили 19 апреля. 5 мая было возбуждено уголовное дело. Это моя маленькая победа. Благодаря вам, в том числе. Сегодня я была на допросе. Сказали, что дознание будет вестись в течение 30 суток. Меня пообещали держать в курсе. Очень жду, когда этих людей будут судить рассказала журналистам TagilCity.ru молодая мать – Екатерина.

Как выяснилось, причиной звонков коллекторов стало то, что отчим Екатерины одолжил в марте у микрофинансовой организации 35 тысяч рублей. За год мужчина должен был выплатить 80 тысяч. Когда от мужчины перестали поступать своевременные платежи – его супруге и падчерице стали поступать звонки с угрозами.