Ветераны Нижнего Тагила пронесли копию Знамени Победы на параде
10 мая 2017, 09:00Общество
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На параде Победы тагильские ветераны пронесли точную копию Знамени Победы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Стяг подобен тому, что был водружен над Рейхстагом советскими солдатами в Берлине, передает ОТВ.
Торжественный парад продолжился акцией «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 9 тысяч жителей Нижнего Тагила. Завершилось шествие демонстрацией трудящихся.
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