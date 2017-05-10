Воспитанники социально-реабилитационного центра Нижнего Тагила посетили ветерана ВОВ

Посещение ветеранов ВОВ стало в Нижнем Тагиле доброй традицией. На этот раз совет ветеранов ПО «Ветеран» вместе с воспитанниками «СРЦН Ленинского района г. Нижний Тагил» побывали у ветерана войны Софьи Кирилловны Мироновой, которой в этом году исполнилось 95 лет.

Дети поздравили женщину с праздником Победы, читали стихотворения, спели вместе с Софьей Кирилловной и ее родственниками «Катюшу», подарили подарки, сделанные своими руками. Воспитанники рассказали ветерану о своих увлечениях, задавали вопросы, делились своими знаниями о войне.

Софья Кирилловна, в свою очередь, рассказала детям о том, какими трудными были годы войны для нее и ее семьи.

Такие встречи, считают организаторы, воспитывают в детях патриотизм, чувство гражданственности и благодарность к тем, кто воевал в годы ВОВ за Родину.