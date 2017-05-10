Выставка товаров из Китая 20 мая в ТЦ «Восточный»

Уважаемые партнеры!

Благодарим Вас за долгосрочное сотрудничество, поддержку ТЦ «Восточный» и торговой электронной площадки ChBay.com!

Приглашаем Вас на выставку товаров из Китая, которая будет проходить 20 мая в городе Нижнем Тагиле, ТЦ «Восточный» по адресу Восточное ш., 17, с 10:00 до 17:00.

На выставке будут присутствовать представители китайских компаний, с которыми Вы сможете пообщаться через переводчика. Посмотреть образцы продукции, обсудить условия сотрудничества и порядок прямых поставок товара из Китая по самым выгодным ценам!

На выставке будет представлена следующая продукция из Китая:

постельные принадлежности;

моющие, чистящие средства;

сумки, рюкзаки из кожи;

туристические палатки;

изделия из костяного фарфора;

растительное масло.

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Звоните: 8-800-700-86-99