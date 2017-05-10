Выставка товаров из Китая 20 мая в ТЦ «Восточный»
10 мая 2017, 16:00Обществоoffice@tagilcity.ru
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Уважаемые партнеры! Благодарим Вас за долгосрочное сотрудничество, поддержку ТЦ «Восточный» и торговой электронной площадки ChBay.
Уважаемые партнеры!
Благодарим Вас за долгосрочное сотрудничество, поддержку ТЦ «Восточный» и торговой электронной площадки ChBay.com!
Приглашаем Вас на выставку товаров из Китая, которая будет проходить 20 мая в городе Нижнем Тагиле, ТЦ «Восточный» по адресу Восточное ш., 17, с 10:00 до 17:00.
На выставке будут присутствовать представители китайских компаний, с которыми Вы сможете пообщаться через переводчика. Посмотреть образцы продукции, обсудить условия сотрудничества и порядок прямых поставок товара из Китая по самым выгодным ценам!
На выставке будет представлена следующая продукция из Китая:
- постельные принадлежности;
- моющие, чистящие средства;
- сумки, рюкзаки из кожи;
- туристические палатки;
- изделия из костяного фарфора;
- растительное масло.
Есть вопросы?
Звоните: 8-800-700-86-99
Пишите: info@chbay.com
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