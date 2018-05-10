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Новости Нижнего Тагила

Документы концессии по воде могут стать образцом для новых соглашений в Нижнем Тагиле

10 мая 2018, 23:25Добавить новость
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Документы концессии по водоснабжению и водоотведению в Нижнем Тагиле будут представлены министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирному через неделю после 14 мая. Решение об этом было принято на совещании у мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

У главы города состоялось совещание, посвященное подготовке документов концессии по водоснабжению и водоотведению в Нижнем Тагиле. Работа по созданию документации для заключения концессии идет согласно утвержденному ранее главой города графику. 

Оценка подготовки документов для конкурса особенно важна, потому что в ближайшее время планируются концессии по сбору и утилизации коммунальных отходов и в отношении объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Многие формулировки станут образцом и будут перенесены в документы по другим вообщениям.

Будем просить областные власти, чтобы в течение недели они над нашим вариантом поработали и дали свое заключение. Это поможет нам уже в мае закончить работу над пакетом документов к концессионному соглашению и двигаться дальше – объявить конкурс, -- сообщил мэр Нижнего Тагила.

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