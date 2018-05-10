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Новости Нижнего Тагила

Почётный ветеран Нижнего Тагила отпраздновал своё 95-летие в День Победы (ВИДЕО)

10 мая 2018, 09:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,Россия,Свердловская область,ветераны,день Победы
В Нижнем Тагиле почётный ветеран Николай Петрович Анисимов в День Победы отпраздновал своё 95-летие.

Николай Петрович на фронт был призван в 1941 году, прошёл всю войну. В сражениях он получил два серьёзных ранения, однако сейчас ветеран в строю. Вся грудь у Николая Петровича увешана орденами и медалями. До сих пор в его осанке отчётливо видна военная выправка. 


Николай Петрович Анисимов был участником парада в Москве. В Нижнем Тагиле он уже 15-й год подряд является почётным знаменосцем. Весте с товарищами он проносит в строю копию Знамени Победы, которое в 1945 году водрузили над сражённым рейхстагом. Для Николая Петровича каждый раз это волнительный день. Он рад, что с каждым годом праздник в городе становится всё краше.


Почётный ветеран получил поздравления от президента РФ Владимира Путина и главы Нижнего Тагила Сергея Носова, передает «Тагил-ТВ».

 

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