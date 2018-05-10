Почётный ветеран Нижнего Тагила отпраздновал своё 95-летие в День Победы (ВИДЕО)

Николай Петрович на фронт был призван в 1941 году, прошёл всю войну. В сражениях он получил два серьёзных ранения, однако сейчас ветеран в строю. Вся грудь у Николая Петровича увешана орденами и медалями. До сих пор в его осанке отчётливо видна военная выправка.

Николай Петрович Анисимов был участником парада в Москве. В Нижнем Тагиле он уже 15-й год подряд является почётным знаменосцем. Весте с товарищами он проносит в строю копию Знамени Победы, которое в 1945 году водрузили над сражённым рейхстагом. Для Николая Петровича каждый раз это волнительный день. Он рад, что с каждым годом праздник в городе становится всё краше.