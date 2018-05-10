Полиция в Екатеринбурге не пускала горожан с детьми в метро (ВИДЕО)

В Екатеринбурге 9 мая жители города с детьми не могли попасть в метро на станции «Площадь 1905 года», так как был открыт лишь один вход. Остальные были перекрыты сотрудниками полиции.

После праздничного салюта 9 мая жители Екатеринбурга с детьми не могли уехать на метро, так как входы перекрыли полицейские. Как сообщают очевидцы, к двум из трех имеющихся спусков в метро полиция подогнала патрульные машины и преграждала гражданам вход.





Екатеринбуржцам полиция сообщила, что в метро пускают только через один вход, через все остальные можно только выйти. Сделано это для безопасности граждан. Но у единственных открытых дверей скопилась очередь и образовалась давка. Многие не смогли пройти в метро из-за опасений за безопасность детей, которые могли пострадать при столпотворении, пишет URA.RU.





Работниками метрополитена было принято решение впускать граждан организованными небольшими группами, чтобы исключить случаи давки, падений на пути и прочих возможных ЧП в замкнутом помещении. Полиция в данном случае оказывала им содействие в охране общественного порядка в рамках взаимодействия, -- прокомментировали инцидент в полиции.

Видео: URA.RU