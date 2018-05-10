Проекты благоустройства дворов утверждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле утверждены проекты девяти дворовых территорий, которые победили в рейтинговом голосовании 18 марта. Эти дворы будут благоустроены в 2018 году. Благоустройство дворов в городе проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Программа продлится до 2022 года. На реализацию программы из бюджета области будет выделено около 150 млн рублей.