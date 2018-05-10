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Новости Нижнего Тагила

Проекты благоустройства дворов утверждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 мая 2018, 10:35Добавить новость
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Глава Нижнего Тагила утвердил дизайн-проекты дворов, которые будут благоустроены в Нижнем Тагиле в 2018 году.

В Нижнем Тагиле утверждены проекты девяти дворовых территорий, которые победили в рейтинговом голосовании 18 марта. Эти дворы будут благоустроены в 2018 году. Благоустройство дворов в городе проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Программа продлится до 2022 года. На реализацию программы из бюджета области будет выделено около 150 млн рублей.

Согласно проекту, во дворе дома по ул. Пархоменко, 137 установят карусель, горки, спортивные тренажеры, качели.

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Во дворе по адресу ул. Зари, 31 появится площадка для занятий воркаутом, а также зоны для отдыха и настольного тенниса. Помимо этого во дворе организуют место для чистки ковров и одежды. 

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Фото: АН «Между строк»

Всего в Нижнем Тагиле в очереди на благоустройство стоят 648 территорий, пишет АН «Между строк».

 

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