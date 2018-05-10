Подрядчики срывают проведение капремонтов домов в Свердловской области

В Свердловской области работы по проведению капремонта окончены только в 1 974 (86,3 %) из 2 274 многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2015 – 2017 годах.

В Екатеринбурге план выполнен на 92%, в Ивдельском ГО - на 87%, в Краснотурьинском ГО - на 94%.





Подрядчики не вовремя выполняют свои обязательства по ремонту. Так, несвоевременно выполнены работы по капремонту ООО «Стройжилсервис» в Красноуфимске, ООО «РегионСпецСтрой» в Екатеринбурге.



Помимо несвоевременного выполнения работ сотрудниками прокуратуры выявлены факты некачественного выполнения ремонтных работ. Например, в Екатеринбурге подрядчик установил инженерные коммуникации системы центрального отопления в двух многоэтажках лишь после внесения ему акта прокурорского реагирования.



Подобные факты выявлены и в других МО Свердловской области (Нижнем Тагиле, Невьянске, Кушве, Кировграде).



Кроме того, при осуществлении контроля региональным оператором за подрядчиками также выявлены нарушения.



По всем указанным нарушениям прокуратура внесла представление в адрес министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.