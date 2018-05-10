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Новости Нижнего Тагила

Тагильские малыши в детском саду №21 поздравили ветеранов с Днем Победы (ФОТО)

10 мая 2018, 19:30Добавить новость
Нижний Тагил,Маргарита Смирнова,Память сердца,Звездочка,ветераны,день Победы,детский сад,дети
В детском саду №21 «Звездочка» прошел концерт для ветеранов Нижнего Тагила. Малыши и воспитатели поздравили старшее поколение стихами, танцами и песнями.

Как рассказала председатель одного из советов ветеранов Нижнего Тагила Маргарита Смирнова, выступление завораживало, словно перенося в далекое прошлое. Гости были растроганы, в глазах у всех стояли слезы.

Есть такие праздники, о которых просто необходимо помнить и отмечать достойно. Путь к Победе был трудным и героическим. Это – наша история, наша боль, наша надежда, -- говорит Маргарита Смирнова.


Ветераны получили от малышей подарки, а в конце их ждало чаепитие.

 

Нижний Тагил,Маргарита Смирнова,Память сердца,Звездочка,ветераны,день Победы,детский сад,дети

                   Фото Маргариты Смирновой 

 

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